Ubisoft arbeitet Problembereiche von Ghost Recon: Breakpoint heraus

Selbst Ubisoft musste zugeben, dass Ghost Recon: Breakpoint eine Katastrophe war, als es Anfang des Monats erschien. Doch der Publisher kann den Titel nicht einfach aufgeben, deshalb hat sich das verantwortliche Entwicklerteam Gedanken gemacht und die dringlichsten Problemherde herausgearbeitet, die in den kommenden Wochen und Monaten überarbeitet werden sollen.

In ihrem Blog schreibt Ubisoft Montreal, dass wir Mitte und Ende November mit zwei wichtigen Titel-Updates rechnen können, in denen technische Probleme und Bugs angegangen werden. Im Fokus stehen hierbei in erster Linie Fehler im HUD (fehlerhafte Benachrichtigungen und Updates zu verschiedenen Missionen sollen behoben werden, das Fadenkreuz soll nicht mehr plötzlich verschwinden, die Kontrolle von Drohnen muss reibungslos funktionieren und unser Sichtfeld anschließend nicht mehr beeinträchtigen).

Darüber hinaus verspricht das Studio, die In-Game-Währung des Spiels zu überarbeiten, Änderungen an den Survival-Mechaniken vorzunehmen (sodass die Komponente wichtiger und radikaler ausfällt) und die Meinungen der Spieler zum neuen Beutesystem zu verbessern. Weil das große Themenbereiche sind, müssen sie jedoch noch einige andere Dinge reflektieren, über die uns Ubisoft später informieren wird.

Sobald diese grundlegenden Änderungen und Verbesserungen vorgenommen wurden, wird die Arbeit mit zusätzlichen Inhalten für das Spiel beginnen. Das Project Titan Raid und ein Event mit dem Terminator werden weiterhin, wie geplant im Dezember stattfinden. In Kürze können Spieler an einer Umfrage teilnehmen und mit ihrer Erfahrung Verbesserungen und Erweiterungen beeinflussen. Das französische Unternehmen hat also noch nicht vor, Breakpoint aufzugeben. Glaubt ihr, dass das Actiongame "gerettet" werden kann?