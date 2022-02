Ubisoft arbeitet an einem „AAA-Might-&-Magic-Game"

HQ

Ubisoft ist vor allem mit der Unterstützung ihrer laufenden Live-Service-Titel beschäftigt, allerdings stecken in der Pipeline des französischen Publishers auch ein paar neue Spiele, darunter Assassin's Creed Infinity und zum Beispiel Beyond Good & Evil 2. Das Unternehmen soll allerdings auch an einem neuen Projekt arbeiten, das im Universum von Might & Magic angesiedelt ist.

VGC hat bemerkt, dass Ubisoft neue Entwickler für dieses Vorhaben sucht. Eine Stellenausschreibung ist an Adressanten gerichtet, die das Marketing für "ein neues Might-&-Magic-AAA-Spiel" übernehmen wollen. Ansonsten erfahren wir nur, dass das Spiel offenbar in Shanghai entwickelt wird - weitere Details gibt es nicht. Wenn Ubisoft die Lizenz wirklich für ein hochwertiges Spielerlebnis nutzen möchte, wäre das eine schöne Nachricht.