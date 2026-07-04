Ubisoft Anvil Die Engine spricht über den Einsatz von KI in der Spieleentwicklung: "It ergibt total Sinn"

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Es gibt oft sehr volatile und öffentliche Diskussionen über künstliche Intelligenz und wie diese Technologie bei der Entstehung künstlerischer Projekte, einschließlich Videospielen, eingesetzt wird. Während einige entschieden dagegen sind, die Technik in Videospielen einzusetzen, sind andere offener dafür, zu erforschen, wie sie eingesetzt werden kann. Und es gibt Möglichkeiten, wie KI auf sehr vorteilhafte Weise eingesetzt werden kann, insbesondere im komplexen und feinen Informatik-Element der Spieleproduktion.

Zu diesem Zweck haben wir kürzlich mit Nicolas Lopez von Ubisoft gesprochen, der als Architekt des Anvil Engine bekannt ist, der viele Titel des Verlags antreibt, nicht zuletzt die Assassin's Creed-Reihe. Als Nächstes wird er mit Assassin's Creed: Black Flag Resynced durchlaufen, und mit diesem Gedanken haben wir Lopez darauf einverstanden, wie KI produktiv eingesetzt werden kann.

Lopez erklärt so rudimentär wie möglich einige der Wege, wie KI zur Verbesserung der Anvil Engine-Technologie eingesetzt wird.

"In der Computergrafik gibt es viele Techniken, die tatsächlich stochastisch sind. Was bedeutet stochastisch? Das bedeutet, dass es auf Stichproben basiert. Genau das, was wir für die globale Erleuchtung tun. Wir nehmen überall kleine Punkte mit, versuchen zu verstehen, was das bedeutet, und machen die Beleuchtung. Und genau das tut KI. Es ist dasselbe. Deshalb sehe ich, wenn ich KI sehe, eine Möglichkeit, all diese Lichtpunkte zusammenzufassen und eine magische Formel zu haben, die mir sagt, was es ist. Es ist dasselbe. Das nennen wir stochastisches Sampling."

Er fährt fort und betont, dass KI für Computergrafik ziemlich natürlich passt, aber nicht für alle Aspekte der Spieleentwicklung eine vollständige Lösung darstellt.

"Und das hier ist in der Computergrafik tatsächlich übernatürlich. Es ist auch das, was wir Monte-Carlo-Integration nennen, wenn Sie sich an Ihre Schulstunden erinnern. Und das gilt für viele Dinge in der Computergrafik. Für den Rest ist es etwas weniger natürlich, und wir müssen erforschen, was wir damit machen können. Aber für mich ergibt das vollkommen Sinn."

Wie sollte KI sonst sonst genutzt werden, um Videospiele zu verbessern? Oder sind Sie strikt gegen die Technologie, die bei der Produktion von Spielen verwendet wird?