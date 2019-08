Überzogener Anime-Trailer schießt Metal Wolf Chaos XD zur Release-Party

Im Laufe des Tages erscheint Metal Wolf Chaos XD für PC, Xbox One und Playstation 4 und Publisher Devolver Digital hat für diesen Anlass einen schicken Launch-Trailer vorbereitet. Das Animationsstudio Powerhouse Animation, die auch für die Netflix-Produktion von Castlevania verantwortlich waren, haben einen übertrieben Stil gefunden, der hervorragend zur abgefahrenen Prämisse des Titels passt. In Metal Wolf Chaos xD spielen wir nämlich den Präsidenten der Vereinigten Staaten und müssen in einer Mech-Flugeinheit einen Coup abwenden. Die Dark-Souls-Entwickler FromSoftware haben den Titel vor über 15 Jahren entwickelt und damals exklusiv in Japan veröffentlicht.

