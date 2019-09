Überstilisiertes Game-Intro zu Persona 5 Royal bestaunen

Persona 5 ist ein wahnsinnig stilisiertes Spiel, das sich in verschiedenen Aspekten gekonnt zu inszenieren weiß. Musik und Design gehen Hand in Hand, manch einem wird das gelegentlich sogar zu viel. Atlus' Design-Team erhält seit Jahren Lob für ihren eleganten und einzigartigen Stil, mit der bevorstehenden Neuveröffentlichung von Persona 5 Royal in Japan Ende Oktober haben sie nun die Gelegenheit bekommen, ihr Talent noch einmal zu demonstrieren.

Heute wurde das überarbeitete Spielintro von Persona 5 Royal vom japanischen Entwickler veröffentlicht. Darin sahen wir die bekannten Mitglieder der Phantom Thieves und Neuzugang Kasumi Yoshizawa. Sieht wieder sehr hübsch aus und macht Freude auf die Veröffentlichung, die uns Europäern im Frühjahr 2020 bevorsteht. Das Design stammt übrigens vom Art-Director Masayoshi Sutoh. Einen Blick in die Neuerungen der Royal-Neuveröffentlichung haben wir für euch in diesem Artikel geworfen.