Übersicht der Spielinhalte von Season 3 aus Call of Duty: Black Ops Cold War / Warzone

Am 22. April werden die beiden laufenden Call-of-Duty-Spiele mit einem frischen Satz an Inhalten aktualisiert. Die kürzlich veröffentlichte Übersicht des Updates "Season Three" erfüllt die Erwartungen: Das Spielfeld von Warzone wird überarbeitet (weiterhin ist unklar, inwiefern genau), während der Mehrspielermodus von Call of Duty: Black Ops Cold War alte Inhalte aus früheren Black-Ops-Ablegern erhält (einige Schauplätze sind aber immerhin neu).

Im Multiplayer werdet ihr zudem auf zusätzliche Spielmodi und Spiellisten treffen, die im Laufe der kommenden Wochen erneuert werden dürften. Zum Start der kommenden Saison wird es drei neue Waffen geben, die Zahl soll bis Ende dieser Phase verdoppelt werden. Auch der Zombies-Modus soll wohl erweitert werden, doch auch diesbezüglich fehlen konkrete Infos. Im neuesten Blog heißt es nur, dass "weitere Anweisungen" am 21. April um 21:00 Uhr folgen.