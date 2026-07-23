Überschwemmungen nach extremen Regenfällen fordern in Indien Dutzende Tote und Tausende Betroffene

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Vom trockensten Juni in der aufgezeichneten Geschichte zu einem extrem regnerischen Juli. Es ist die Geschichte Indiens in diesem Sommer, wo auf einen zu späten Monsun ein verheerender Regen folgte. Reuters berichtet heute, dass die Überschwemmungen bereits mindestens 82 Menschen in Indien, Pakistan und Afghanistan getötet haben.

Allein in dieser Woche wurden in Assam (Nordostindien) 36 Todesfälle gemeldet, während Überschwemmungen in Nuristan (einer Provinz in Afghanistan) und Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan) mindestens 46 weitere Todesopfer gefordert haben. Die Behörden definieren die Auswirkungen in Assam als "beispiellose Verwüstung". Mehr als 650.000 Menschen sind in 11 Bezirken Indiens betroffen, wobei ungewöhnlich hohe Flusswasserstände mit starken Niederschlägen im benachbarten Nagaland verbunden sind.

Die Überschwemmungen nach der Dürre unterstreichen die wachsende Klimaanfälligkeit der Drei-Länder-Region. Pakistan und Afghanistan tragen wenig zu den globalen Emissionen bei, gehören aber zu den Ländern, die am stärksten von Klimaauswirkungen betroffen sind, etwa intensivierende Überschwemmungen, Dürren, aber auch Gletscherschmelze und Wasserknappheit.