Überschwemmungen in Texas hinterlassen mindestens 40 Tote, während die Rettungsmaßnahmen fortgesetzt werden

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Sturzfluten in Zentraltexas haben Dutzende Tote und viele weitere Vermisste gefordert, nachdem sintflutartige Regenfälle den Guadalupe River überflutet hatten. Mindestens 40, darunter 15 Kinder, wurden als tot bestätigt, teilten die Behörden am Samstag mit.

"Wir wissen, dass die Flüsse ansteigen, aber niemand hat das kommen sehen", sagte der Richter von Kerr County, Rob Kelly. "Wir wissen nicht, wie viele Menschen in Zelten an der Seite, in kleinen Wohnwagen an der Seite oder in gemieteten Häusern an der Seite waren", sagte der Vizegouverneur von Texas, Dan Patrick.

Lager und ländliche Städte erlitten weitreichende Schäden, ganze Gebäude wurden weggerissen und Rettungskräfte zogen Überlebende von Dächern und Bäumen. Beamte sagen, dass die Intensität des Sturms weitaus größer war als erwartet, so dass wenig Zeit für die Vorbereitung blieb.