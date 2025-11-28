Überschwemmungen in Südostasien fordern mehr als 180 Tote, Rettungsmaßnahmen intensivieren

HQ

Die Zahl der Todesopfer durch schwere Überschwemmungen in Südostasien ist auf mindestens 183 gestiegen, wobei Indonesien, Thailand und Malaysia darum eilen, gestrandete Bewohner zu retten und nach Tagen mit zyklonbedingtem Regen wichtige Dienstleistungen wiederherzustellen.

Indonesien hat 94 Todesfälle bestätigt, die meisten davon auf Sumatra, wo ganze Gemeinden weiterhin abgeschnitten sind und Notfallteams weiterhin daran arbeiten, Strom und Kommunikation wiederherzustellen. Die Behörden transportieren weiterhin Hilfsgüter in isolierte Gebiete, während der Wasserstand langsam sinkt.

Thailand meldete 87 Todesfälle in seinen südlichen Provinzen, wobei mehr als 3,5 Millionen Menschen betroffen waren. Hat Yai, die am stärksten betroffene Stadt, stand am Freitag weiterhin unter Wasser, während die Bewohner weitreichende Schäden untersuchten und Stromausfälle erlitten.

In Malaysia 2 Todesfälle. Sturm Senyar hat sich nach dem Landfall abgeschwächt, aber starker Regen und raue See werden weiterhin erwartet. Rund 30.000 Evakuierte befinden sich weiterhin in Notunterkünften, während die Behörden daran arbeiten, Hunderte von Malaysier nach Hause zu bringen, die in von Überschwemmungen betroffenen thailändischen Hotels gestrandet sind.