Überraschend hohe PC-Anforderungen für It Takes Two

You're watching Werben

Wer einzigartige Spielkonzepte, Koop-Action und farbenfrohe Grafiken schätzt, der sollte sich vielleicht das kommende It Takes Two des schwedischen Entwicklerstudios Hazelight genau anschauen. Im Game übernehmt ihr mit einem Freund die Rollen der beiden Puppen Cody und May, die einst Menschen waren und sehr gerne wieder Menschen sein würden (eine ausführlichere Beschreibung findet ihr in unserer Vorschau hinter diesem Link).

Publisher Electronic Arts hat diese Woche die PC-Anforderungen für das Spiel bekanntgegeben und offenbart, dass Hazelight bei ihrer Technologie nicht gespart zu haben scheint. Obwohl die Präsentation nicht allzu anspruchsvoll wirkt, solltet ihr einen aktuellen Mittelklasse-PC besitzen, um It Takes Two souverän genießen zu können:

Minimum:

• Prozessor: AMD FX 6100 oder Intel Core i3-2100T

• Arbeitsspeicher: 8GB RAM

• Grafikkarte: AMD R7 260X oder Nvidia GTX 660

Empfohlen:

• Prozessor: AMD Ryzen 3 1300X oder Intel Core i5 3570K

• Arbeitsspeicher: 16GB RAM

• Grafikkarte: AMD R9 290X oder Nvidia GTX 980