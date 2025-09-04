Überraschen! Void Crew veröffentlicht seine Version 1.0 auf dem PC... Und auch auf Konsolen!

HQ

Void Crew wurde vor einigen Jahren angekündigt, und wir gehörten zu den ersten, die 2023 mit unseren Freunden an Bord des Schiffes gingen, wo wir unsere ersten Eindrücke vom Early-Access-Status des Spiels veröffentlichten. Jetzt, fast zwei Jahre später, ist das Spiel bereit, heute, am 4. September, seine Vollversion auf dem PC zu veröffentlichen. Aber das Studio Hutlihut Games und der Publisher Focus Entertainment hatten heute noch eine weitere Überraschung für uns auf Lager: Die Ankündigung und gleichzeitige Veröffentlichung der PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Versionen von Void Crew .

Dieser große plattformübergreifende Sprung (und "Shadowdrop") wurde durch die Zusammenarbeit mit dem Support-Studio Piktiv ermöglicht, das sich um diese Konsolenversionen gekümmert hat, sowie durch die Entwicklung des Features crossplay, damit du deine Schiffsbesatzung aufbauen kannst, egal wo deine Freunde spielen.

"Wir sind sehr zufrieden damit, wie Void Crew dank der Zusammenarbeit mit Piktiv und ihrer großartigen Arbeit auf die Konsole umgestiegen ist", sagt Benjamin F. Lund, Vorstandsvorsitzender und Mitbegründer von Hutlihut. "Was uns wirklich beeindruckt hat, war die bemerkenswerte Flexibilität von Piktiv während des gesamten Entwicklungsprozesses und die nahtlose Integration des Teams mit unseren eigenen Entwicklern. Sie passten sich an unsere Workflow- und Zeitplananpassungen an, und ihr kollaborativer Ansatz funktionierte während des gesamten Projekts sehr effektiv. Die Konsolenversion behält alles bei, was die Fans an Void Crew lieben, und wir freuen uns darauf, dass ein ganz neues Publikum sie erleben wird."

Werdet ihr die Void Crew Version 1.0 nutzen, um das Spiel auf PC, PS5 oder Xbox X/S Series auszuprobieren?