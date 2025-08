Überraschen! Titan Quest II ist jetzt im Early Access verfügbar

HQ

Im Rahmen der THQ Nordic Showcase wurde gerade bekannt gegeben, dass Titan Quest II ab sofort in einer Early Access-Form spielbar ist. Ja, das Action-RPG hat als Teil der Show Schatten fallen lassen, was bedeutet, dass du zu Steam und dem Epic Games Store gehen kannst, um ein Exemplar zu ergattern und dein Abenteuer in dieser brutalen, von der griechischen Antike inspirierten Welt zu beginnen.

Ideal für diejenigen, die etwas Ähnliches wie Diablo IV oder Path of Exile 2 suchen, ist Titan Quest II ein weiteres Looting-Action-RPG, in dem du einen Charakter mit einer Reihe von Ausrüstungsgegenständen und Fähigkeiten verbessern und aufwerten musst, um das Überleben und Besiegen der verschiedenen Feinde und Bedrohungen umso einfacher zu machen.

Um einen Vorgeschmack auf das Angebot des jetzt verfügbaren Spiels zu bekommen, schaut euch den neuesten Trailer unten an.