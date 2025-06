Übernimm im Jahr 2026 die Kontrolle über die Teenage Mutant Ninja Turtles in VR

Die Teenage Mutant Ninja Turtles sind keine Unbekannten in Sachen Videospiele. Es gibt eine Vielzahl von Titeln und Projekten, aber in naher Zukunft werden wir ein Abenteuer bekommen, das ganz anders ist als das, was wir erwarten.

Dieses Spiel stammt vom Entwickler Cortopia Studio s, ist als Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City bekannt und wird als "Einzelspieler-Action-Adventure-VR-Spiel" beschrieben, bei dem die Spieler in die Rolle der verschiedenen Schildkröten schlüpfen können, um ein Spiel entweder alleine oder als Vier-Spieler-Einheit durchzuarbeiten.

Die Steam-Seite des Spiels gibt einen Einblick in die Geschichte des Projekts. "In dem Vakuum, das Shredders Ableben hinterlassen hat, wird der Griff des Fußclans auf die Straßen, die ihr einst eure Heimat nanntet, immer fester. Es ist an der Zeit, das zurückzufordern, was dir gehört. Setze die Maske von Leonardo, Raphael, Donatello oder Michelangelo im allerersten VR-Spiel der Teenage Mutant Ninja Turtles auf."

Ansonsten wird uns gesagt, dass das Spiel es den Spielern ermöglicht, eine urbane Landschaft mit Parkour zu erklimmen und sich darin zu bewegen, die charakteristische Waffe jeder Schildkröte zu beherrschen und sich auch mit den bei den Fans beliebten Bösewichten zu messen.

Wir müssen zwar bis 2026 warten, um das Spiel zu spielen, aber wenn es veröffentlicht wird, wird es auf dem PC (über SteamVR ) und auf Meta Quest -Systemen verfügbar sein. Schauen Sie sich den Ankündigungstrailer unten an.