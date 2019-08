Control wird am 27. August für PC, PS4 und Xbox One verfügbar sein und übernatürliche Elementen mit Action verbinden. Die Spieler übernehmen im Spiel die Kontrolle über Jesse Faden, die mit einigen mächtigen Widersachern konfrontiert wird. Anfang der Woche erschien der Story-Trailer, der uns mehr über die Frau und ihre Kollegen beim Federal Bureau of Control verrät.

