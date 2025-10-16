Übernahme von EA von US-Gesetzgebern wegen "nationaler Sicherheitsrisiken" kritisiert

HQ

Falls Sie es noch nicht wissen: Vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass EA - der Publisher von Battlefield, EA Sports FC, Star Wars: Jedi und mehr - privatisiert wird, da es von einem Konsortium aus dem saudischen PIF, Silver Lake und Affinity Partners übernommen wird.

Der 55-Milliarden-Dollar-Deal hat die Aufmerksamkeit der US-Gesetzgeber auf sich gezogen, und es scheint, dass einige den Deal nicht ohne ausreichende Prüfung durchgehen lassen werden. In einem Brief an US-Finanzminister Scott Bessent (der von Insider Gaming erwischt wurde) schreiben Abgeordnete wie Elizabeth Warren und Richard Blumenthal, dass sie "zutiefst besorgt" über das Zustandekommen des Deals sind.

"Wir fordern Sie und das Komitee auf, diese beispiellose, geplante ausländische Privatisierung eines großen amerikanischen Technologie- und Unterhaltungsunternehmens einer gründlichen Prüfung zu unterziehen", heißt es in dem Brief. "Die vorgeschlagene Transaktion birgt eine Reihe erheblicher ausländischer Einfluss- und Sicherheitsrisiken, beginnend mit dem Ruf des PIF als strategischer Arm der saudischen Regierung. Der Wunsch Saudi-Arabiens, sich durch die Übernahme von EA Einfluss zu erkaufen, wird auf den ersten Blick deutlich: Die Investoren schlagen vor, mehr als 10 Milliarden US-Dollar über dem Handelswert von EA für ein Unternehmen zu zahlen, dessen Aktien in einer unvorhersehbar volatilen Branche "seit einem halben Jahrzehnt stagnieren".

Wir haben gesehen, dass Politiker in den Microsoft/Activision Blizzard-Deal involviert waren, und es ist wahrscheinlich, dass es auch einen gewissen Widerstand gegen die Übernahme von EA geben wird. Jedes Mal, wenn mit Dutzenden von Milliarden Dollar um sich geworfen wird, wird mit Sicherheit jemand eine Augenbraue hochziehen.