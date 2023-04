Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft in Südafrika genehmigt

HQ

Für Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt wird es immer wichtiger, sich über die 69-Milliarden-Dollar-Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft zu entscheiden.

Während wir davon ausgehen, dass Großbritannien, die EU und die USA in den kommenden Wochen feste Entscheidungen treffen werden, hat die südafrikanische Wettbewerbskommission einen Bericht veröffentlicht, in dem sie bekannt gibt, dass sie den Deal genehmigt.

In dem Dokument heißt es, dass die Kommission "festgestellt hat, dass die geplante Transaktion wahrscheinlich nicht zu erheblichen Bedenken hinsichtlich der Zwangsvollstreckung führen wird, da die Parteien nicht in der Lage und nicht in der Lage sind, konkurrierende Spielevertriebe, insbesondere Sony (Playstation) und Nintendo (Switch), auszuschließen. Darüber hinaus haben sich die fusionierenden Parteien verpflichtet, weiterhin Call of Duty-Spiele an andere Konsolenhersteller zu liefern.

In dem Bericht heißt es auch: "Die Kommission hat festgestellt, dass der geplante Zusammenschluss wahrscheinlich nicht zu einer wesentlichen Verhinderung oder Verringerung des Wettbewerbs auf relevanten Märkten führen wird. Die Kommission stellte ferner fest, dass der geplante Zusammenschluss keine wesentlichen Bedenken hinsichtlich des öffentlichen Interesses aufwirft."

Das ist also eine weitere Region, in der Microsoft ein Vermögen in die Luft jagt, um den Spielegiganten zu erwerben. Jetzt sind alle Augen wieder auf Großbritannien, die EU und die USA gerichtet.