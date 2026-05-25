Übermäßige soziale Medien sind schlecht für Sie, wie Studien zeigen

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Wahrscheinlich wissen wir alle, dass übermäßige soziale Medien schlecht für das eigene Wohlbefinden sind. Aber trotzdem ist es immer gut, solide Beweise zu haben, die deine Überzeugungen untermauern.

Laut BBC hat das Wellbeing Research Centre der Universität Oxford den World Happiness Report veröffentlicht, und jetzt wissen wir, dass zu viel soziale Medien besonders schlecht für Mädchen in der westlichen Welt ist.

Aber nicht alle sozialen Medien sind schlecht, so Michael Plant, Research Fellow am Wellbeing Research Centre.

"Wenn du eine Stunde am Tag soziale Medien nutzt, ist das super, du wirst verbunden. Der Bericht zeigte jedoch einen Zusammenhang zwischen Je mehr Zeit man in sozialen Medien verbringt, desto größer ist der Verlust des Wohlbefindens. Ursprünglich war ich skeptisch gegenüber der Negativität in den sozialen Medien, aber die Beweise häufen sich."

Und wir alle müssen akzeptieren, dass soziale Medien gekommen sind, um zu bleiben. Es ist wie eine Büchse der Pandora, die nicht mehr geschlossen werden kann, während Plant weitermacht. Aber wir Erwachsenen können uns darauf konzentrieren, wie wir soziale Medien nutzen.

"Es geht darum, realistisch zu sein und sich selbst zu betrachten – die Plattformen werden dich nicht aufhalten, und die Regierung, wenn du erwachsen bist, wird keine Beschränkungen erlassen, also liegt es an dir."

Jetzt wissen wir es also.