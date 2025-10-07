Überlebe das Todesrennen in Arcade Roguelike Broken Race

Wenn du dir ein Rennen des Todes vorstellst, in dem es tausend und eine Möglichkeit gibt, dein Fahrzeug aufzurüsten, aber jeder kleine Fehler oder Treffer deiner Gegner den sicheren Tod bedeutet, glaubst du, dass du es schaffen würdest, ohne deine Rivalen zu konfrontieren oder anzugreifen? Nun, das ist es, was sich die Entwickler des in Saragossa ansässigen Studios 4KRISIS, ein rein weibliches Team, ausgedacht haben, und jetzt präsentieren sie Broken Race im Rahmen des Out of Bounds-Events.

In Broken Race müssen wir ausweichen und mit voller Geschwindigkeit bis zur Ziellinie fahren, eine einfache Aufgabe auf dem Papier, aber eine, bei der alle Fahrer versuchen werden, Sie von der Straße zu drängen. Alles, worauf du dich verlassen musst, sind deine fahrerischen Fähigkeiten und verschiedene Upgrades, um dein Fahrzeug so schnell, wendig oder robust wie möglich zu machen. Denk dran: Du musst das Rennen einfach beenden.

Schauen Sie sich unten die ersten Screenshots für Broken Race an.