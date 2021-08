Überblick der Infos zum Start von King of Fighters XV

HQ

Bevor wir in die neue Woche starten, müssen wir noch ein bisschen aufräumen und einige der Meldungen, die letzte Woche nicht geschafft wurden, abarbeiten. Bevor die eigentliche Gamescom startete, enthüllte SNK zum Beispiel das Erscheinungsdatum von King of Fighters XV, dem nächsten Ableger ihrer langlebigen Kampfspielserie. Der Titel erscheint am 17. Februar auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und dem PC (im Epic Games Store).

KOF 15 soll mit einem umfänglichen Charakter-Roster starten. Zum Start des Spiels im kommenden Frühling stehen 39 Charakteren zur Verfügung und der neueste Trailer zeigt euch bereits viele davon. Neben altbekannten Spielfiguren, die aus verschiedenen Epochen der Marke zusammentreffen, um die Zerstörung der Erde doch noch einmal abzuwenden, werden auch einige neue Gesichter verfügbar sein. Der Story-Modus setzt wohl direkt an den Vorgänger an, trotzdem wird der Kampfturnier-Rahmen, das all diese Figuren zusammenführt, beibehalten.

Zur Spielmechanik haben wir schon einige Infos bekommen: Die beiden Spieler wählen je drei Spielfiguren, die nacheinander im Duell gegeneinander antreten. Es gibt eine Kontermechanik namens "Shatter Strike" und SNK demonstriert im Gameplay-Segment Animations-Cancels in Verbindung mit einer Burst-Leiste namens "Max-Modus". Verschiedene Varianten von Spezialattacken müssen von euch gelernt und gemeistert werden.

Zwei Spieler können King of Fighters XV lokal spielen, acht sind es online (zwei Spieler können höchstens gleichzeitig aktiv spielen). Es gibt verschiedene Online- und Offline-Modí, darunter Ranked, Casual, private Sitzungen, Training und ein Draft-Modus. In der Galerie werden ein Animationsfilm, Story-Sequenzen, Charakterstimmen und insgesamt 300 Songs gesammelt. Die Online-Funktionalität sei durch Rollback-Netzcode optimiert, verspricht SNK.

Zur Preisgestaltung hat sich das Entwicklerstudio ebenfalls bereits geäußert. Das Spiel kostet 60 Euro und wer die Digital Deluxe Edition (85 Euro) kauft, erhält drei Tage früher Zugang zum Spiel, die DLC-Lizenz „KOF XV Team Pass 1" (mit sechs Charakteren), einen Vorbesteller-DLC-Skin, der auch physischen Editionen des Spiels beiliegt, sowie einen exklusiven DLC-Skin. Der Saison-Pass kostet separat 30 Euro und er enthält zwei DLCs „KOF XV Team" für je 16 Euro im Einzelkauf.