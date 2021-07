Überarbeitete Modelle der Xbox Series X|S in den nächsten Jahren unwahrscheinlich

Innerhalb der letzten Konsolengeneration erhielt die ursprüngliche Technik der PS4 und Xbox One ein massives Update, das in Form der PS4 Pro und der Xbox One X verkauft wurde. In einem aktuellen IGN-Interview geht Xbox-Maestro Phil Spencer nicht davon aus, dass die Xbox Series X|S in den kommenden Jahren ein ähnliches Upgrade erfahren wird:

"Die erschienenen Konsolen sind diejenigen, die wir für Jahre auf dem Mark halten möchten. Mit diesem Gedanken wurden sie entwickelt. Ich liebe ihre Technologie und das, wie sie zu leisten imstande ist. Genau darauf liegt unser Fokus."