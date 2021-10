Überarbeitete Lichteffekte und Texturpakete werten Knockout City auf

HQ

Kommende Woche könnte es sich lohnen, noch einmal in Knockout City reinzuschauen. Die Entwickler stellen am 2. November ein Update bereit, das Xbox-Series- und Playstation-5-Konsolen dazu ermächtigt, das Beinahe-Free-to-Play-Sportspiel mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde abzuspielen. Wenn ihr diese Performanz wollt, müsst ihr jedoch Einschnitte in der Auflösung hinnehmen, die wie folgt aussehen:

Playstation 5: 4K-Auflösung bei 60 fps oder 1440p-Qualität bei 120 fps

Xbox Series X: 4K-Auflösung bei 60 fps oder 1620p-Qualität bei 120 fps

Xbox Series S: 1440p-Qualität bei 60 fps oder 1080p-Qualität bei 120 fps

Velan Studios zufolge wird Knockout City ab November auch neue Licht- und Partikeleffekte erhalten. Was für einen wesentlichen Unterschied diese Aktualisierung für das Bild darstellt, zeigen euch die Entwickler in ihrem Blog. Knockout City ist kommenden Monat übrigens Teil der Playstation-Plus-Spiele.