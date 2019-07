Über zwei Millionen Kurse in Super Mario Maker 2 verfügbar

Spiele wie Dreams und Super Mario Maker müssen sich häufig die Frage gefallen lassen, ob die Kreativität ihrer Community ausreicht, um den Bedarf an frischen Inhalten für neue Spieler zu stillen. Zumindest beim jüngst veröffentlichten Super Mario Maker 2 scheint das bislang kein Problem zu sein: Nintendo konnte feststellen, dass bereits über zwei Millionen Kurse von Spielern aus aller Welt für ihren Level-Editor/Plattformer hochgeladen wurden. Es sollte also kein Problem sein, in diesem tollen Spiel eine Herausforderung zu finden, die euren Geschmack trifft.

Kürzlich haben wir zum Beispiel die harten Level des Celeste-Entwicklers Matt Makes Games gesehen, doch in Amerika springen noch ganz andere Unternehmen auf den Hype-Train auf: Die US-amerikanische Fast-Food-Kette Arby's hat ebenfalls ein Level erstellt und online mit seinen Kunden geteilt. Falls ihr das selbst ausprobieren wollt, hier ist der Code: JGX-MQ8-VRG. Den Kurs könnt ihr euch alternativ auch hier anschauen.