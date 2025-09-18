Über zwei Millionen Digital Skater haben sich gestern Skate angeschlossen

HQ

Es wäre eine Lüge zu sagen, dass der gestrige Early-Access-Start von Skate völlig reibungslos verlief, mit vielen Berichten über Probleme mit verschiedenen Aspekten des Spiels. Auf der anderen Seite haben wir genau deshalb den Early Access und die Fans strömten in Scharen, um zu spielen.

Jetzt hat der offizielle Threads -Account bekannt gegeben, dass Skate bereits über zwei Millionen Skater zu San Vansterdam gelockt hat, und wir erwarten, dass diese Zahl weiter schnell wachsen wird.

Haben Sie es selbst gespielt und was denken Sie darüber?

