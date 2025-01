Über vier Millionen Menschen haben Indiana Jones and the Great Circle gespielt

HQ

Im Laufe des Abends US-Zeit veröffentlichte Microsoft seinen jüngsten Quartalsbericht und hatte teilweise gemischte Zahlen zu bieten. Unter anderem wurde enthüllt, dass der größte Titel des Dezembers, Indiana Jones and the Great Circle, einen phänomenal guten Start hingelegt zu haben scheint.

Seit der Premiere am 9. Dezember haben mehr als vier Millionen Menschen Indys Abenteuer gespielt. Dies sollte jedoch nicht mit verkauften Exemplaren verwechselt werden, da viele über den Game Pass gespielt wurden, der im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ebenfalls einen Anstieg von 2 % verzeichnete (wahrscheinlich dank Call of Duty: Black Ops 6 und Indiana Jones and the Great Circle ).

Aber für Xbox als Unternehmen ging der Umsatz um 7 % zurück, was hauptsächlich auf einen ziemlich starken Rückgang von 29 % bei Xbox-Hardware zurückzuführen ist. Für Microsoft selbst lief es viel besser, mit einem deutlichen Umsatzanstieg und einem Nettogewinn von 24,1 Milliarden US-Dollar (etwa ein Drittel dessen, was für den Kauf von Activision Blizzard ausgegeben wurde), was einer Steigerung von 10 % entspricht.