Über sieben Minuten Story aus Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Bandai Namco hat diese Woche einen neuen Trailer von mehr als sieben Minuten Länge veröffentlicht, das dem Story-Rahmen von Captain Tsubasa: Rise of New Champions gewidmet ist. Wir sehen einige prägende Momente aus der Geschichte des spielbaren Anime, viel Gameplay und ein paar Spielmodi. Wer die Erfolgsgeschichte von Oliver Atom/Oozora Tsubasa nacherleben möchte, wählt Episode: Tsubasa und stellt sich auf ein emotionales Fußball-Drama ein.

Wer lieber seine eigene Geschichte schreibt, der wird bei Episode: New Hero fündig. Dort erstellt ihr einen eigenen Charakter von Grund auf neu und trainiert seine Mannschaft dann entsprechend. In diesem Modus können wir einem von drei Teams beitreten - Furano Middle School, Musashi Middle School und Toho Academy, um unseren Star in bestimmten Spielen und Herausforderungen zu verbessern.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions wird am 28. August für PC, PS4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Bandai Namco hat uns zudem erklärt, dass man das Spiel im Mehrspieler zu viert spielen kann - dabei wurde allerdings nicht auf versionsspezifische Unterschiede hingewiesen. Nähere Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.