Über eine Million Vertriebene, als der Supertaifun Fung-wong die Philippinen trifft

Der Supertaifun Fung-wong fegte am Montag über die Philippinen hinweg, hinterließ mindestens zwei Tote und zwang mehr als 1,4 Millionen Menschen zur Evakuierung, da das Land mit schweren Überschwemmungen, Erdrutschen und weitreichenden Schäden konfrontiert war.

Die Behörden sagten, der Sturm habe Sturzfluten, Sturmfluten und Sturmböen in mehreren Regionen ausgelöst und sei damit der stärkste Taifun, der den Archipel seit Jahren bedroht habe.

Massenevakuierungen und großflächige Schäden

In Pandan, Catanduanes, erreichte das Hochwasser die Dächer und spülte Häuser weg, und Rettungsteams retteten Bewohner, die auf den Dächern der Gebäude eingeschlossen waren. Eine Person ertrank in der Provinz, während eine andere getötet wurde, als ihr Haus in Ost-Samar einstürzte, sagten die Behörden.

Der Sturm, der ursprünglich als Supertaifun eingestuft wurde, schwächte sich leicht ab, als er Luzon überquerte, behielt aber laut PAGASA anhaltende Windgeschwindigkeiten von 165 km/h und Böen von über 275 km/h bei. Es wird erwartet, dass er sich weiter abschwächen wird, wenn er sich nach Norden in Richtung Taiwan bewegt.

Das NDRRMC teilte mit, dass mehr als 6000 Evakuierungszentren eröffnet wurden, um rund 92 000 Familien unterzubringen, während die Bewertungen der Schäden an Häusern und Infrastruktur noch andauern.

Fung-wong traf nur wenige Tage nach dem Taifun Kalmaegi ein, der erhebliche Verluste an Menschenleben forderte und die Suchaktionen aufgrund gefährlicher Bedingungen unterbrechen musste. Wissenschaftler warnen davor, dass starke Stürme durch die Klimakrise häufiger werden, wobei die Philippinen in den letzten Jahrzehnten einen starken Anstieg von Supertaifunen erlebt haben.

Präsident Ferdinand Marcos Jr. rief letzte Woche den Notstand aus, da er nach den durch Kalmaegi verursachten Verwüstungen weitere Auswirkungen von Fung-wong erwartete.