Uber Eats trifft Crazy Taxi in Parcel Corps

Auf dem Summer Game Fest durften wir Parcel Corps spielen, ein kommendes Lieferspiel von BillyGoat Entertainment. Nachdem wir ein paar Pakete vor die Haustür geworfen hatten, unterhielten wir uns mit Director Will Barr über das Spiel, von der Spielmechanik bis zu den Zielen.

Es scheint, dass Barr eine Botschaft hat, die er mit Parcel Corps vermitteln möchte, nämlich eine Satire auf die Gig-Economy, die wir in den letzten Jahren mit Uber Eats, Amazon Prime und anderen boomen sahen.

"Also, ja, im Grunde genommen ist man ein Videospielentwickler, in der Kreativbranche, wir sind mit dieser Art von Gig-Economy vertraut, in der man irgendwie zwischen einem Job und dem nächsten kämpft und was auch immer", sagte er. "Also, ja, wir haben das Gefühl, dass wir uns in unsere Freunde in der Dienstleistungsbranche einfühlen."

"Wissen Sie, sie werden so gut wie nichts bezahlt", fuhr er fort. "Und wir machen in unserem Spiel einen Witz darüber. Immer wenn du eine Mission beendest, erhältst du deine Punkteübersicht, das ist das Geld, das du verdient hast. Und so erscheint es auf dem Bildschirm und es sieht großartig aus, aber dann kommen alle Abzüge... und all diese Dinge kommen bis zu dem Punkt heraus, an dem man am Ende so gut wie nichts mehr übrig hat."

Das Spiel erscheint am 3. September für PC, PS5 und Xbox Series X/S.