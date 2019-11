Über die Hälfte von Death Strandings Entwicklerteam stammt von Konami

Kojima Productions' Death Stranding ist ein interessantes Projekt, an dem viele fähige Menschen aus der Gaming-Industrie mitgewirkt haben. Das kreative Potential offenbart sich nicht zuletzt in den Credits, die sich Video Games Chronicle genauer angesehen hat. Die Journalisten berichten, dass ein Großteil des Teams, das an dem Spiel gearbeitet hat, ursprünglich bei Konami arbeitete.

Das 120-köpfige Team umfasst 67 Personen, die früher einmal bei Konami arbeiteten, 62 davon halfen Hideo Kojima bereits bei der Produktion von Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Die Liste der beteiligten Personen belegt, dass fast alle leitenden Mitarbeiter aus dem Art- und Design-Team des letzten großen Metal-Gear-Ablegers zu Kojima Productions wechselten. Der neue Präsident des Studios - Shinji Hirano - war beispielsweise zuletzt Divisionspräsident bei Konami, neue Mitarbeiter wurden meist für die Programmierung benötigt.

Darüber hinaus holte sich Kojima Hilfe von den Entwicklern bei Guerilla Games, von denen die Decima-Engine stammt, auf der Death Stranding läuft. 40 Personen aus Amsterdam waren damit beauftragt, darunter Horizon: Zero Dawns Lead Game Programmer Tommy De Roos, der Lead Programmer Frank Compagner und der Technical Director Michiel van der Leeuw. Art Director Jan-Bart Van Beek, Lead Environmental Artist Kim Van Heest und der Technical Art-Director Maarten van der Gaag haben Kojima Productions ebenfalls geholfen.

Mehrere Stellen belegen Verbindungen zu Motion-Capture- und CGI-Studios, sowie Insomniac Games, Bend Studio und anderen. Das Ergebnis dieser vielen Experten ist ein wahrlich einzigartiges Spiel, das ihr ab sofort auf der Playstation 4 spielen könnt. Wer Näheres zu Death Stranding erfahren möchte, wirft einen Blick in unseren Test. Tipps und Tricks und haben wir in einem kleinen Leitfaden für euch aufgeschrieben.

