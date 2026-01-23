Über die Hälfte der 2025 in den USA verkauften PS5- und Xbox Series S/X-Konsolen hatte kein Laufwerk

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass physische Formate schnell der Vergangenheit angehören, und selbst für Switch 2 ist es inzwischen nicht mehr selbstverständlich, da die meisten Spiele auf sogenannten Game Key Cards erscheinen, die nur als Schlüssel zum Herunterladen dienen. Das bedeutet, dass die Cartridge, die mit dem Spiel geliefert wird, das Spiel selbst nicht enthält, was leider auch für Discs anderer Formate gilt.

Über Bluesky, Circana Analyst Mat Piscatella gibt eine Zusammenfassung der US-Spielverkäufe im Jahr 2025, einschließlich Hardware, die zwei interessante Details enthüllt. Der erste betrifft den Verkauf physischer Spiele, nämlich dass 49 % aller im Jahr verkauften PlayStation-5-Konsolen keine Festplattenlaufwerke hatten, und wenn wir uns die Xbox Series S/X ansehen, liegt die Zahl bei bis zu 66 %. Das bedeutet, dass wir erwarten können, dass mehr als die Hälfte aller verkauften Konsolen keine Festplattenlaufwerke hatten. Man kann also erwarten, dass physische Spiele in Zukunft noch weiter zurückgehen werden.

Das zweite Detail ist, dass 13 % der PlayStation-5-Käufe PlayStation 5 Pro waren, eine Konsole, die bei ihrer Veröffentlichung wegen ihres hohen Preises etwas Kritik erhielt. 2024 enthüllte Piscatella, wie es den PlayStation 4 Pro ergangen war... das von 13 % der PlayStation-4-Käufer gekauft worden war. Kurz gesagt, das scheint das Marktniveau für teurere Premium-Konsolen bei Sony zu sein.