Über den CRT-Filter und den 16:9-Gamecube-Modus auf Nintendo Switch 2

Erst vor wenigen Tagen haben wir in Paris zum ersten Mal Nintendo Switch 2 gespielt, um euch alle Eindrücke und Neuigkeiten zur achten Heimkonsole des in Kyoto ansässigen Unternehmens zu präsentieren. Die Veranstaltung fand direkt nach der Nintendo Switch 2 Direct-Präsentation statt, einer einstündigen Info-Veröffentlichung voller Nachrichten. Eine davon, die von den Fans während der Switch-Ära ebenso sehr gewünscht wurde wie kurz zuvor durchgesickert war, war die brandneue Aufnahme klassischer Gamecube-Spiele in den Nintendo Switch Online-Katalog für die neue Maschine.

Vorne: die drei NSO Gamecube-Launch-Spiele für Switch 2. Auf der Rückseite: Vier weitere, die später veröffentlicht werden.

Neben der Ankündigung der ersten Titel und des unvermeidlichen Gamecube-Controllers für Switch 2 wurde erklärt, dass neben der Auflösungsskalierung und anderen visuellen Verbesserungen oder dem Online-Spielen für jeden Titel, der damals einen lokalen Multiplayer hatte, die Steuerung je nach verwendetem Controller angepasst werden konnte. Eine andere Sache, die erwähnt wurde, aber etwas beiläufig, ist die Möglichkeit, einen "klassischen Filter" zu aktivieren oder im Breitbildformat zu spielen.

HQ

In Paris konnte ich ein Rennen der legendären F-Zero GX spielen, wie Sie im Video sehen können, und genoss die sanfte Seitwärtssteuerung dieser langgereisten analogen Trigger, die im Gamecube-Controller enthalten waren und die es auf den nativen Controllern der Switch 2 nicht gibt. Auf jeden Fall sind mir die beiden neuen optischen Tweaks aufgefallen und ich wurde darauf hingewiesen. Der CRT-Filter, der die horizontalen Scanlines der alten fetten Bildschirme emuliert, wird tatsächlich über das NSO-Menü aktiviert und "springt" aus dem Spiel selbst heraus. Die Option 16:9 hingegen muss aus den Spielen selbst heraus ausgelöst werden, und zwar nur in Spielen, die diesen Standard unterstützen, der bereits in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren in den Haushalten allgegenwärtig war.

Wir werden auf die Veröffentlichung am 5. Juni und darüber hinaus warten, um das Aussehen der Portierungen mit einigen Klassikern zu vergleichen, die nicht einmal im progressiven Scan im PAL-Gebiet angekommen sind.

Und du, wie wirst du Gamecube-Klassiker auf Switch 2 spielen?