Über 9000 neue Gegenstände wurden mit Update 2.0 in Animal Crossing: New Horizons eingeführt

Animal Crossing: New Horizons wurde diese Woche auf Version 2.0 aufgerüstet, was eine Fülle an Neuerungen mit sich bringt. Data-Miner haben sich mit den Datensätzen des neuen Spielcodes beschäftigt und herausgefunden, dass Nintendo insgesamt über 9000 Items zur gemütlichen Abenteuer hinzugefügt hat.

Schaut man sich diese Funde auf Animal Crossing World genauer an, fällt allerdings auf, dass es sich dabei häufig nur um Farbabweichungen der gleichen Gegenstände handelt. Streicht man das, bleibt immer noch eine riesige Liste von Kleidungsstücken, Accessoires, Möbel für den Außenbereich und viele weitere Späße, mit denen ihr euer digitales Zuhause verschönern könnt.

Mit Update 2.0 wurde auch die Erweiterung "Happy Home Paradise" veröffentlicht. Die stellt euren kreativen Gestaltungsdrang in einem neuen Job als InneneinrichterIn und GärtnerIn auf die Probe. Das DLC dürfen Abonnenten von Nintendo Switch Online + Erweiterungspack (40 Euro im Jahr) ohne zusätzliche Kosten spielen, einzeln kostet es 25 Euro.

Quelle: VGC.