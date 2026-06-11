Über 70 Prozent der Street Fighter 6 Spieler sind zwischen 15 und 25 Jahre alt

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Es ist oft ein Problem, dass Spieler sich mit zunehmendem Alter von ihren Lieblingsfranchises entfernen und zu höherer Bildung, Karriere, Familiengründung und so weiter wechseln. Ein jüngeres Publikum zu erreichen ist oft schwierig, was bedeutet, dass viele Serien mit einer alternden Fangemeinde festsitzen, die mit jeder neuen Veröffentlichung schrumpft.

Kürzlich warnte Square Enix zum Beispiel genau davor im Fall von Final Fantasy, aber Capcom hingegen scheint dieses Problem nicht zu haben. Alles, was sie lange berührt haben, ist zu Gold geworden, und es scheint, als hätten sie mit Street Fighter 6 erreicht, wovon andere nur träumen können.

In einem Interview mit Game Spark wurde Produzent Shuhei Matsumoto gefragt, warum es so viele brandneue Kämpfer in der kommenden Saison des vierten Jahres von Street Fighter 6 gibt. Er enthüllte, dass heute über 70 % der Street Fighter 6 Spieler zwischen 15 und 25 Jahre alt sind (übersetzt mit Copilot):

"Zunächst einmal ist die Zahl der neuen Nutzer und jungen Gamer in Street Fighter 6 enorm gestiegen. Früher stellten Menschen im Alter von 35 bis 40 die größte Zielgruppe, aber in SF6 dominieren 15 bis 25 Jahre alt, und sie machen tatsächlich mehr als 70 Prozent der Spielerschaft aus.

"Vor diesem Hintergrund habe ich das Gefühl, dass es wirklich geschätzt wird, dass Street Fighter 6 so viele brandneue Charaktere hat."

Kurz gesagt, Street Fighter hat heute ein ziemlich durchgehend junges Publikum, das nicht das gleiche Bedürfnis hat, alte Kämpfer zurückkehren zu sehen, was vielleicht nicht so überraschend ist, da ein erheblicher Teil der Nutzer noch nicht einmal geboren war, als Street Fighter IV 2008 startete. Das ist jedoch nicht der einzige Grund; Matsumoto denkt auch über die Zukunft nach:

"Als Marke glauben wir auch, dass eine Erhöhung der Anzahl neuer Charaktere gut für die zukünftige Geschichte von Street Fighter ist. Aus dieser Perspektive haben wir diesmal einen Kader erstellt, der hauptsächlich aus neuen Charakteren besteht."

Alle Charaktere aus Jahr 4 sind völlig neu, insofern als sie noch nie spielbar waren. Arjun und Yasmine sind beide neu erschaffen, während Bosch in World Tour als Rivale auftrat (aber nicht spielbar war). Die vierte und letzte Figur ist die Final Fantasy VII-Ikone Tifa, die ebenfalls ihr Street Fighter-Debüt gibt.