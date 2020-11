Über 70 Millionen Assassinen schleichen sich durch Hitman-Serie

You're watching Werben

In diesem Monat feiert die Hitman-Serie von IO Interactive ihr 20-jähriges Jubiläum undder Entwickler nimmt das zum Anlass, um in einem großen Blog-Beitrag auf ihrer eigenen Webseite auf die gesamte Marke zurückzublicken. Dort wird unter anderem enthüllt, dass im Laufe der Jahre insgesamt 70 Millionen Spieler an den Abenteuern von Agent 47 teilgenommen haben. Die Marke läuft zwar schon seit November 2000, doch sie hat seit 2016 mit der "World of Assassination"-Trilogie von IOI mächtig an Dynamik gewonnen, heißt es im Blog-Artikel des Studios. Nächstes Jahr soll auch dieses Kapitel abgeschlossen werden, doch was das Team anschließend macht, ist noch nicht bekannt.