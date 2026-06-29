Über 550 Filme und Serien werden bald aus den digitalen Bibliotheken der PlayStation-Nutzer entfernt

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In einem weiteren Schritt, der zeigt, dass physische Medien ein immer wichtigeres Format sind, das wir um jeden Preis schützen müssen, wurde enthüllt, dass Nutzer, die Filme und Fernsehserien von der Produktionsfirma Studio Canal über den PlayStation Store gekauft haben, bald den Zugang zu einem Großteil dieser Inhalte verlieren werden.

Wie in einer vor dem Wochenende an die Nutzer gesendeten Nachricht bekannt wurde, hat Sony erwähnt, dass ab dem 1. September 2026 etwa 550 Artikel aus dem PlayStation Store entfernt werden und dies bedeutet, dass jeder, der diese Produkte besitzt, einfach den Zugang dazu verlieren wird. Das Frustrierendste für die Fans ist, dass es offenbar keinen Rückerstattungs- oder Entschädigungsplan für diejenigen gibt, die einfach den Zugang zu ihren kostenpflichtigen Inhalten verlieren.

Der PlayStation Store erklärt dazu ausdrücklich: "Ab dem 1. September 2026 können Sie aufgrund unserer Inhaltslizenzvereinbarungen nicht mehr auf Ihre zuvor gekauften Inhalte bei Studio Canal zugreifen, und diese werden aus Ihrer Videobibliothek entfernt."

Was die vollständige Liste der entlisteten und entfernten Projekte betrifft, kannst du hier gehen, um sie vollständig zu sehen und festzustellen, dass dir bald alle Inhalte, die du besitzt, wieder weggenommen wird.

Dies beweist erneut, dass physische Medien wichtig sind, da digitale Käufe meist Vereinbarungen erfordern, das Produkt so lange zu lizenzieren, wie der Verkäufer es anbietet, was bedeutet, dass das Produkt ohne Konsequenzen entnommen werden kann, wenn es von der Liste genommen oder entfernt wird. Das wird oft in der Lizenzvereinbarung beim Kauf eines digitalen Produkts festgelegt, ändert aber nichts an der Tatsache, dass es eine verbraucherfeindliche Haltung ist, bei der ein Käufer ohne rechtliche Grundlage verliert.