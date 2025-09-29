Über 50 % der japanischen Entwickler verwenden jetzt generative KI in der Spieleentwicklung

HQ

Wir haben schon eine Weile gehört, dass sich KI in unsere Medien einschleichen wird, und jetzt scheint es, dass sie hier bleiben wird. Laut einem Bericht der japanischen Computer Entertainment Supplier's Association (CESA) setzen 51 % der japanischen Spieleunternehmen generative KI in irgendeiner Weise in der Spieleentwicklung ein.

Laut dem CESA-Bericht (danke, Automaton) wird KI am häufigsten in der Bildgenerierung eingesetzt, bei der Erstellung visueller Assets für Charaktere und mehr. Es folgte die Generierung von Geschichten und Texten, wobei die Programmierunterstützung den Rest der KI-Nutzung ausmachte.

32 % der Spieleunternehmen, die CESA für den Bericht befragt hat, setzen offenbar auf KI, um sie bei der Entwicklung einer hauseigenen Spiel-Engine zu unterstützen. Zu den Mitgliedern von CESA gehören Marken wie Sega und Capcom, die im Rahmen dieses Berichts befragt wurden.

Auch wenn dies alles düster erscheinen mag, gibt es immer noch große japanische Unternehmen, die KI vorerst meiden, da sie sehen, wohin sich die Technologie entwickeln wird.