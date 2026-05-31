Über 400 Festnahmen bei Unruhen nach dem Sieg der Champions League von Paris Saint-Germain

HQ

Paris Saint-Germains Sieg über Arsenal im Champions-League-Finale führte zu einer Nacht voller Unruhen in der französischen Hauptstadt, wobei lokale Berichte berichten, dass es in Paris über 280 Festnahmen gab, insgesamt 416 im Land, wobei mehrere Polizisten verletzt wurden und die Polizei Tränengas einsetzte, um Menschenmengen im Stadtzentrum zu zerstreuen.

Dies waren Unruhen ähnlich wie im letzten Jahr, die die Sicherheitskräfte überwältigen und mit zwei Todesopfern endeten. Diesmal waren die Behörden laut Innenminister Laurent Nuñez besser vorbereitet, mit 8.000 Polizisten in Paris, 22.000 in ganz Frankreich, doch Nuñez bezeichnete die Ereignisse weiterhin als inakzeptabel.

Obwohl das Spiel drei Stunden früher als üblich begann, endete es fast um 14 Uhr nach Nachspielzeit und Elfmeterschießen, und als es endete, strömten Tausende von Fans auf die Champs-Élysées, zündeten Leuchtfackeln und Feuerwerk, brannten Elektrofahrräder und störten den Bus-, Zug- und Zugverkehr. Mindestens sechs Fahrzeuge wurden bei dem Getümmel beschädigt, ebenso wie einige Läden, deren Glasscheiben zerbrochen wurden.

Die offiziellen Titelfeierlichkeiten finden am Sonntagnachmittag statt, wobei das Team durch die Stadt rast und vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron begrüßt wird.