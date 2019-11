Über 400 Fehlerbehebungen und Optimierungen in Planet Zoo

Digitale Tierpfleger hatten es in den letzten Wochen nicht leicht, denn Frontier Developments hat mit Planet Zoo zwar ein sehr schönes Spiel abgeliefert, allerdings offensichtlich auch vergessen, den Kammerjäger vor der Veröffentlichung noch einmal ausmisten zu lassen. Dank des neuen Updates 1.0.3 werden hoffentlich wieder mehr Spieler in Planet Zoo eintauchen und eine Vielzahl neuer Funktionen, Optimierungen und Fehlerbehebungen entdecken. Laut dem Entwickler gibt es über 400 davon, darunter sind auch wichtige Funktionen, die euren Zoo verbessern sollten.

Die wichtigsten Ergänzungen betreffen den Sandbox-Modus, der von nun an eine Reihe neuer und interessanter Möglichkeiten bietet. Wir können beispielsweise einstellen, dass unsere Tiere nicht mehr im hohen Alter sterben, dass wir uns nicht mehr um ihr Wohlergehen sorgen müssen, oder dass sich Zäune automatisch erneuern. Auch beim zahlenden Publikum können wir tricksen und ihnen das schönste Parkerlebnis ihres Lebens vorgaukeln. Und mit den lästigen Angestellten dürfen wir etwas rigoroser umgehen, falls da mal wieder jemand nicht so will, wie wir... Klar, das hat mit Anspruch nicht mehr viel zu tun, aber die Sandbox-Erfahrung ist ja eh auf andere Dinge ausgelegt (und wie gesagt, diese Einstellungsmöglichkeiten sind optional).

Es gibt neuerdings auch ein Gästelimit im Sandbox- und im Herausforderungsmodus, um zu verhindern, dass euer Parkgelände überfüllt ist und alles im Chaos versinkt (was übrigens auch sehr nett ist, um die Performance großer Parks auf älteren Maschinen in den Griff zu bekommen). Nebenbei wurden etliche Fehler in den Animationen, bei falsch abgespielten Audio-Dateien und in der Benutzeroberfläche behoben (ganz zu schweigen von Tieren, die während des Schwimmens dehydrieren oder Gästen, die vor entkommenen Tieren nicht panisch davonlaufen). Die vollständige Liste der Patch-Notizen für das neue Update von Planet Zoo findet ihr hier.

You watching Werben