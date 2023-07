Über 40 Spieledemos kommen nächste Woche auf Xbox

HQ

Letztes Jahr führte Microsoft eine Werbeaktion namens [email protected] Demo Fest durch, die, wie der Name schon sagt, Videospieldemos umfasst. Viele.

Dies war eindeutig ein Erfolg, da sie jetzt auf Xbox Wire bestätigt haben, dass [email protected] Demo Fest dieses Jahr zurück ist und am 11. Juli mit einem digitalen Showcase für Indie-Spiele beginnt (beginnt um 18:00 Uhr BST / 19:00 Uhr MEZ und kann über die regulären Kanäle wie Twitch und Youtube angesehen werden). Nach diesem Stream werden über 40 Demos veröffentlicht, die bis zum 17. Juli auf Xbox spielbar sind. Microsoft erklärt, dass einige Demos "möglicherweise später erneut im Demo-Kanal veröffentlicht werden, aber viele werden am Ende der Woche einfach verschwinden, also schauen Sie sie sich an, solange Sie können".

Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass es sich um Demos von Spielen handelt, die manchmal noch lange nicht fertig sind. Microsoft ist der Meinung, dass Sie die Gelegenheit nutzen sollten, einen sehr frühen Blick auf sie zu werfen und auch den Entwicklern Feedback zu geben, da einige konstruktive Kritik tatsächlich bedeuten könnte, dass Sie am Ende ein besseres Spiel erhalten, wenn es endlich veröffentlicht wird:

"Betrachten Sie diese als eine Art "Showfloor-Demos" und nicht unbedingt als Hinweis auf das Endprodukt. Das bedeutet, dass ihr diese Spiele schon früh erleben werdet - etwas früher - was großartig ist, da ihr die Möglichkeit habt, euer Feedback zu geben! Sie sollten auch beachten, dass sich diese Spiele weiterentwickeln und verfeinern werden, wenn sie kurz vor der Veröffentlichung stehen."

Hier sind fünf bestätigte Titel, die während des [email protected] Demo Fest neue Demos erhalten:

Dämonenschule

Lügen von P

Meer der Sterne

Das wandernde Dorf