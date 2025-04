Über 40 Partner werden am Galaxies Gaming Showcase beteiligt sein Das Event bietet neue Einblicke in Runscape: Dragonwilds, FBC: Firebreak, Deliver At All Costs und mehr.

HQ Später in diesem Monat haben wir einen Gaming-Showcase, auf den wir uns freuen können. Wir sprechen nicht von der Mario Kart World Direct oder vielleicht sogar der Borderlands 4 PlayStation Show, die für das Frühjahr versprochen wurde. Stattdessen bezieht sich dies auf die Galaxies Gaming Showcase. Diese Veranstaltung wird eine Menge Branchennamen für eine einstündige Übertragung zusammenbringen , die "Weltpremieren, exklusive Gameplay-Enthüllungen und überraschende Ankündigungen" bieten wird, und jetzt kennen wir die 40+ bestätigten Partner, die beteiligt sein werden, und auch einige Spiele, die definitiv ebenfalls erscheinen werden. Bevor wir zur Liste der Partner kommen, gehören zu den Spielen, von denen wir mit Sicherheit wissen, dass sie vorhanden sein werden, Jagex 's Runescape: Dragonwilds, Remedy 's FBC: Firebreak, Legion Studio 's Covenant, Apeirogon Games ' LAPD 2195, die Krafton -veröffentlichten Rivals Hover League, FuturLab 's PowerWash Simulator 2, Moju Studios ' Asuka The Ascent, SonderingEmily Lily's World XD und Two Stamp Hear Tell of Hauntings. Die vollständige Liste der Partner lautet wie folgt:

Verstärkte Spiele



Verstärker



Apeirogon Spiele



Astrologisch



Schöner Glitch



Bossa Studios



Chamo Spiele



Code Zirkel



Crytivo



Entwickler Dob



Traumhafen



Feuerschein Spiele



Zukunftslabor



Jagex



Kepler Interaktiv



Kinetisch



Konami



Krafton Inc.



Labor-Saatgut



Legion Studio



Megabit



Spiele im Mittleren Westen



MoJu Studios



Nebule Spiele



Necrosoft



Nekki



Null-Spiele



Oro Interaktiv



Pantalon



Pixel-Verrückte



Spielstapel



Heilmittel



Saber Interaktiv



Geheimer Modus



SonderingEmily



Mannschaft 17



Die CoLab-Spiele



Winziger Drache



Zwei Stempel



Void Interaktiv

Diejenigen, die sich die Show ansehen, haben auch Anspruch auf eine kostenlose Kopie von Black Desert Online, die als Twitch Drop serviert wird. Der Galaxies Gaming Showcase findet am 17. April um 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr MESZ statt.