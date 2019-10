Über 35 Millionen Menschen sollen Call of Duty: Mobile bereits heruntergeladen haben

Die Hardcore-Call-of-Duty-Fans werden die mobile Umsetzung des Shooters schon früh abgeschrieben haben, doch Entwickler Tencent scheint mit Game alles richtig gemacht zu haben. Das Spiel soll bis zum Rand mit Inhalten gefüllt sein und es konnte im Laufe der letzten Monate immer mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Vor wenigen Tagen ist Call of Duty: Mobile offiziell in Deutschland gestartet und weltweit sind wohl bereits über 35 Millionen aktive Spieler gezählt worden (via Activision). Sensor Tower hat diese Daten veröffentlicht und spricht davon, dass Fans in wenigen Tagen über 2 Millionen US-Dollar für Mikrotransaktionen ausgegeben haben. Laut den ersten Daten befinden sich 14 Prozent der Spieler in Indien.