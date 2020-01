Über 30 spielbare Charaktere in One Piece: Pirate Warriors 4

2020 scheint ein gutes Jahr für Liebhaber von Actionspielen im Musou-Stil zu werden. Die Experten von Omega Force haben bereits zwei hochkarätige Vorhaben in der Mache, darunter die Atlus-Lizenz für Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (das in Japan im Frühjahr erscheint, hierzulande aber noch ohne konkreten Termin auskommt). Am 27. März wird der Entwickler One Piece: Pirate Warriors 4 weltweit veröffentlichen und letzte Woche gab es für diesen Titel gleich sechs neue Gameplay-/Charaktervideos.

Bandai Namco hat die vier Strohhutpiraten Chopper, Robin, Brook und Franky in Aktion gezeigt, die von den beiden Marineoffizieren Smoker und dessen Assistentin Tashigi unterstützt werden. Mit diesen Figuren sind bereits 31 spielbare Charaktere für das Spiel bestätigt worden, zuletzt haben wir die beiden Yonko Big Mom und Kaido gesehen. One Piece: Pirate Warriors 4 folgt dem Handlungsstrang von Big Mom und führt uns anschließend nach Guano, um ein eigenes Ende zu erfinden (das Ausgangsmaterial läuft weiterhin unabhängig davon).