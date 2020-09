Über 20 Millionen Level in Super Mario Maker 2 gebaut

Am Abend hat Nintendo noch eine kleine Neuigkeit zu Super Mario Maker 2 aufbereitet, denn im kreativen Level-Baukasten der Japaner warten mittlerweile eine ganze Menge...

Morgen am Mittwoch, dem 22. April, wird Nintendo das letzte, große Update für Super Mario Maker 2 veröffentlichen. Mit dem kommenden Titel-Update wird der...

Nintendo freut sich über 10 Millionen Level in Super Mario Maker 2

am 7. Januar 2020 um 14:25 NEWS. Von Stefan Briesenick

Gute Nachrichten für fleißige Baumeister in Super Mario Maker 2: Nintendo hat nach ihrem großen Winter-Update, das eine Vielzahl von The Legend of Zelda inspirierten...