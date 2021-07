Über 20 Firmen unterstützen Online-Gamescom 2021

Der Veranstalter Koelnmesse war in den vergangenen Wochen damit beschäftigt, Entwickler, Publisher und Medienpartner für die Online-Gamescom 2021 aufzugabeln. Über 20 Unternehmen haben sich bislang dazu bereiterklärt, Inhalte für den Messerahmen bereitzustellen. Wir wissen im Moment leider noch nicht, was all diese Firmen konkret planen oder mit welchen Spielen/Formaten Zuschauer rechnen dürfen, doch die Liste der Beteiligten stimmt uns optimistisch:

Teilnehmende Entwickler/Publisher:



505 Games

Activision

Aerosoft

Assemble Entertainment

Astragon

Bandai Namco

Electronic Arts

Gamevil Com2us

Headup Games

Koch Media

Microsoft (Xbox und Bethesda)

Next Studios (Tencent Games)

Sega

Team17

Thunderful Games

Ubisoft

Wargaming



Medienpartner:



Facebook Gaming

Seven.One Entertainment

Tiktok

Twitch

VK.com

Youtube