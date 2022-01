HQ

Das Entwicklerstudio 1047 Games hatte letztes Jahr großen Erfolg mit ihrem Spiel Splitgate. Playstation Lifestyle wurde vom Unternehmen mit den offiziellen Jahresstatistiken versorgt, die aufzeigen, dass der Titel über 15 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Solche Ausblicke locken Investitionen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar an, behauptet das Studio weiter. Mit diesem Geld möchte 1047 Games in Zukunft neue Mitarbeiter anheuern, denn sie haben große Pläne für ihr Spielehit.