Über 15 Millionen Piraten tummeln sich in Sea of Thieves

Sea of Thieves hat sich nicht von Anfang an gut geschlagen, doch spätestens als der Titel in den Xbox Game Pass aufgenommen wurde, stiegen die Spielerzahlen dramatisch an. Seitdem das Game vor einigen Monaten auf Steam veröffentlicht wurde, war es tatsächlich beliebter denn je.

Allein im Juni 2020 tummelten sich in Sea of Thieves über 3,3 Millionen Spieler, da über eine Million neue Spieler durch Valves Distributionsplattform hinzukamen. Die Zahlen hat Rare kürzlich zusammenaddiert und hat anschließend bemerkt, dass sie sich neuen Rekordmeldungen nähern. Laut Microsoft wären seit dem Verkaufsstart in 2018 über 15 Millionen Spieler in die salzigen Gewässer von Sea of Thieves abgetaucht. Beeindruckend, dass die Briten das Momentum zurückgewinnen konnten.