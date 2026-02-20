HQ

Mehr als 1.000 Kenianer wurden gelockt, um für Russland im Krieg gegen die Ukraine zu kämpfen, so ein dem Parlament in Kenia vorgelegter Geheimdienstbericht. Den Abgeordneten wurde mitgeteilt, dass "abtrünnige" Personalvermittlungsagenturen und Einzelpersonen weiterhin kenianische Staatsangehörige an die Front schicken, was einen deutlichen Anstieg gegenüber den zuvor vom Außenministerium anerkannten etwa 200 Fällen darstellt.

Die Ergebnisse, die vom Mehrheitsführer Kimani Ichung'wah dem Parlament vorgelesen wurden, beziehen sich auf eine Untersuchung des Nationalen Nachrichtendienstes Kenias. Der Bericht behauptet, Arbeitsvermittlungen hätten ehemalige Militärangehörige, Polizisten und Zivilisten, die im Ausland Arbeit suchten, ins Visier genommen und monatliche Gehälter von etwa 350.000 kenianischen Schilling, hohe Boni und das Versprechen der russischen Staatsbürgerschaft angeboten. Sie behauptet außerdem, dass Rekrutierer und Beamte mehrerer kenianischer Regierungsbehörden zusammengearbeitet haben sowie dass Mitarbeiter mit der russischen Botschaft in Kenia zusammengearbeitet haben, um das Reisen zu erleichtern.

Kenia // Shutterstock

Russland hat jegliche Beteiligung an illegaler Rekrutierung bestritten. In einer Erklärung wies die Botschaft in Nairobi die Vorwürfe als "irreführende Propaganda" zurück und betonte, dass die russischen Behörden keine unrechtmäßige Einberufung kenianischer Staatsbürger in die Streitkräfte der Russischen Föderation durchgeführt hätten. Unterdessen wurden die Routen für Rekruten Berichten zufolge in Nachbarländer verlegt, um einer strengeren Überwachung am Hauptflughafen von Nairobi zu entgehen.

Der Bericht beschreibt den menschlichen Opfer: Dutzende Kenianer sollen im Krankenhaus eingeliefert, vermisst im Einsatz sein, festgenommen oder an der Front stationiert sein. Kenias Außenministerin Musalia Mudavadi wird nächsten Monat voraussichtlich Russland besuchen, um sich mit dem zu befassen, was Beamte als die "inakzeptable und geheime" Rekrutierung kenianischer Staatsangehöriger bezeichnen, da die Kritik an Moskaus Bemühungen, ausländische Kämpfer in den Konflikt zu ziehen, wächst...