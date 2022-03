Über 100 Fehlerbehebungen treffen Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition

HQ

Im Januar versicherte der Geschäftsführer von Activision Blizzard, Bobby Kotick, den Aktionären seiner Firma, dass die ernüchternden Rezensionen von Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition auf "einen Fehler" zurückgingen, der längst behoben sei. Damit sich der Manager nicht vor aller Welt blamiert, haben die Entwickler von Rockstar und Grove Street Games vor ein paar Tagen ein umfangreiches Update veröffentlicht, das über 100 Fehlerkorrekturen in Grand Theft Auto III - The Definitive Edition, Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition und Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition einführt.

Die Patch-Notizen verraten uns, dass alle drei Spiele nun auf allen Plattformen etwas besser laufen und aussehen müssten. Probleme mit der Kamera, der Navigation von GPS-Systemen und Logikfehler in der Spielphysik seinen an mehreren Stellen behoben worden. Darüber hinaus konnte auch die Stabilität erhöht werden, was zu leichten Performance-Steigerungen führt.