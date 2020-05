Über 100 Entwickler sind bei Inxile Entertainment beschäftigt

Als Inxile Entertainment 2018 zu den Xbox Game Studios stießen, war das Team relativ überschaubar. Seitdem sind sie jedoch massiv gewachsen, wie der Insider Klobrille kürzlich feststellen konnte. Der Gute wird irgendetwas überprüft haben, als er auf LinkedIn feststellte, dass das Unternehmen bereits mehr als 100 Mitarbeiter zählt. Derzeit ist Wasteland 3 (das kürzlich verschoben wurde) das einzig bekannte Spiel von ihnen, allerdings werden die vielen Leute im Studio sicher nicht Däumchen drehen. Die Endzeit-Apokalypse geht am 28. August auf PC, Playstation 4 und Xbox One weiter, was wir danach von ihnen sehen, ist noch nicht bekannt.