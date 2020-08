Über 10 Millionen Kammerjäger in Borderlands 3

Take-Two kommuniziert ihre Verkaufszahlen gerne, wenn die von ihnen veröffentlichten Spiele hervorragende Leistungen erbracht haben. Grand Theft Auto V ist nach wie vor einzigartig, Red Dead Redemption 2 hat über 32 Millionen Exemplare verkauft und Borderlands 3 geht es ebenfalls recht gut. Das geht aus den aktuellen Finanzergebnissen des Unternehmens hervor, denn dort hat Strauss Zelnick den Investoren bestätigt, dass 10,5 Millionen Kopien des Loot-Shooters auf allen Plattformen verkauft wurden.

Heute am Donnerstag (ab 18:00 Uhr) könnt ihr Borderlands 3 übrigens als bestehender Stadia-Pro-Abonnent spielen, ohne den Titel kaufen zu müssen. Bis zum Montag (dem 10. August) steht das Game den zahlenden Nutzern der Streaming-Plattform zur Verfügung, zum einmaligen Durchspielen reicht das durchaus. Mit einem kostenlosen Probemonat könnt ihr auf Umwegen ebenfalls daran teilnehmen, wenn ihr euch gerne selbst einen Einblick vom Spiel machen wollt. Übrigens steht das Game am Wochenende auch auf der Xbox One kostenlos zum Ausprobieren bereit.

