U21-Spiel zwischen England und Spanien endet in einer Schlägerei: "Es gibt bessere Möglichkeiten, Kameradschaft aufzubauen", sagt Carsley

England besiegte Spanien bei der UEFA U21-EM mit einem deutlichen 3:1-Sieg und ist damit dem zweiten Sieg in Folge auf U-21-Ebene für England näher, was die Zukunft der englischen Nationalmannschaft festigt und englischen Trainern wie Lee Carsley mehr Prestige verschafft.

Das Spiel endete jedoch in einer Kontroverse, ähnlich wie vor zwei Jahren im Finale 2023, mit einer Konfrontation zwischen spanischen und englischen Spielern. Fast alle Spieler auf dem Spielfeld waren in die Auseinandersetzung verwickelt, wobei einige spanische Spieler offenbar den englischen Verteidiger Charlie Cresswell angegriffen haben, obwohl unklar ist, was die Schlägerei ausgelöst hat.

Daraufhin sah der spanische Spieler von Napoli, Rafa Marín, die Rote Karte. Glücklicherweise gab es keine größeren Auswirkungen, und Englands Trainer Lee Carsley kommentierte später, dass er denkt, "Es gibt bessere Wege, Kameradschaft aufzubauen."

"Man versucht, beiden Seiten gegenüber genauso respektvoll zu sein, aber man kann sehen, wie viel es den Spielern bedeutet. Sein Land in einem Viertelfinale zu vertreten, bedeutet mir sehr viel. Wahrscheinlich müssen wir ihnen ein bisschen Spielraum lassen. Zum Glück ist es nicht übertrieben, aber es ist immer noch nicht schön zu sehen."